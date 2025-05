Câmara de Araçatuba vota exames oftalmológicos e 'bônus educação'

Outro destaque da noite é o Projeto de Resolução que propõe a criação de uma Comissão Especial composta por três vereadores, encarregada de elaborar estudos sobre o pagamento anual do "bônus-educação", com recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Na próxima segunda-feira, 26, às 19h, a Câmara Municipal de Araçatuba realiza a 17ª Sessão Ordinária, com dois projetos de grande relevância: a criação do Programa Mutirão Oftalmológico, que assegura exames oftalmológicos gratuitos e fornecimento de óculos para estudantes da rede pública, e a formação de uma Comissão Especial para estudar a concessão anual do "bônus-educação" aos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Além desses, outros projetos serão apreciados na sessão, como a inclusão do “Maio Roxo” no calendário municipal, a denominação de rua no Loteamento Vida Nova, a declaração de utilidade pública ao Projeto Brasileiro de Kung Fu, e a instituição do Dia Municipal do Psicólogo e da Semana Municipal da Psicologia.

A sessão acontece no Plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara (www.camaraaracatuba.sp.gov.br) e pelas redes sociais do Legislativo, a partir das 19h.