Diocese da noroeste é elevada a Arquidiocese pelo Papa Leão XIV

Em comunicado divulgado na manhã dessa quinta-feira, 22, pelo site oficial da imprensa do Vaticano, foi anunciada a elevação da Diocese de São José do Rio Preto ao status de Arquidiocese. Esta decisão marca a primeira Arquidiocese criada no mundo pelo Papa Leão XIV, nos primeiros dias de seu recém-iniciado pontificado.

Com a nova configuração, a Arquidiocese Metropolitana de São José do Rio Preto passa a ter sob sua jurisdição as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, todas localizadas no interior paulista.

Em celebração ao início do pontificado de Leão XIV e à elevação da diocese, uma missa especial foi realizada nesta quinta-feira na Basílica de São José do Rio Preto.