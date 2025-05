Cadeirante espera duas horas por ônibus com acessibilidade

Um idoso cadeirante esperou por duas horas em um ponto de ônibus no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba, na noite de quarta-feira, 21, para conseguir embarcar em um veículo da Transportes Urbanos Araçatuba (TUA). O passageiro, com a perna direita amputada, só conseguiu seguir viagem após a intervenção da vereadora Sol do Autismo (PL), que exigiu o embarque.

Segundo testemunhas, o idoso estava no ponto da rua Afonso Paula de Souza desde as 18h, e só conseguiu embarcar por volta das 20h. Ele aguardava um ônibus com elevador para cadeirantes, mas os dois primeiros veículos que passaram pelo local não possuíam acessibilidade e os motoristas se recusaram a parar.

Moradores que estavam no local chegaram a ligar para a empresa pedindo socorro, mas não obtiveram retorno. O caso ocorreu em um local escuro, sem cobertura, e o cadeirante aguardava sob uma árvore, sem qualquer estrutura adequada.