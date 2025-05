Jornada da Cidadania reforça dignidade e reintegração de egressos

A cidade de Araçatuba recebeu, nessa quarta-feira, 21, a Jornada da Cidadania, Trabalho e Renda, promovida pela Polícia Penal do Estado de São Paulo por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania (CRSC). O evento, realizado no Teatro da Universidade Paulista (Unip), ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados à inclusão social de egressos do sistema prisional, pessoas em cumprimento de alternativas penais e seus familiares.

A ação foi organizada pela Unidade de Atendimento de Reintegração Social do município, com apoio da Prefeitura, e contou com a participação de diversos órgãos e instituições públicas e privadas.

Para a coordenadora de Reintegração Social e Cidadania da Polícia Penal, Carolina Maracajá, a jornada vai muito além de um evento pontual. “A Jornada da Cidadania é uma política pública viva que olha para a dignidade dessas pessoas. Apostamos na inclusão como caminho de paz. Justiça de verdade é aquela que cobra quando precisa, mas também estende a mão na hora de reconstruir”, declarou em entrevista.