Ciclista morre atropelado por bitrem na divisa SP-Três Lagoas

Um grave acidente registrado na tarde da última quarta-feira (21) tirou a vida de Bruno Freitas da Silva, de 32 anos, na rodovia Marechal Rondon, na divisa entre Três Lagoas (MS) e o estado de São Paulo. Ele foi atropelado por um caminhão bitrem enquanto pedalava ao lado de um amigo.

Segundo apurado, o veículo de carga tentava fazer uma curva quando atingiu o ciclista. Com o impacto, Bruno foi arrastado por vários metros. Equipes de resgate de Castilho (SP) e Três Lagoas foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, o ciclista já havia falecido.

O segundo ciclista, que o acompanhava no momento do acidente, não se feriu fisicamente, mas entrou em estado de choque e precisou ser atendido por uma equipe do SAMU de Três Lagoas.