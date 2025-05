Polícia de Araçatuba prende 10 por golpes milionários em idosos

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da DEIC de Araçatuba, deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação Catfishing, voltada ao combate de uma organização criminosa especializada em estelionatos em série contra idosos. A ação resultou no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária, além da prisão em flagrante de outras 6 pessoas, totalizando 10 detidos.

A operação contou com o apoio da 4ª DISCCPAT do DEIC de Araçatuba, DPM de Pirassununga, GOE de Santos e da Seccional de Parnaíba (PI). No litoral paulista, na cidade do Guarujá, os policiais localizaram uma central clandestina de telemarketing, onde criminosos aplicavam golpes de altíssimo valor contra vítimas idosas em diversas regiões do país. No local, foram presos em flagrante quatro homens e duas mulheres por associação criminosa. Um dos detidos, apontado como líder do grupo, já tinha mandado de prisão temporária em aberto.

Outras duas prisões temporárias foram efetuadas na capital paulista e mais uma em Guarulhos, somando os quatro mandados previamente expedidos. Durante as buscas, os agentes apreenderam dois veículos de luxo no Guarujá — um Volkswagen Jetta e um Hyundai Creta — além de joias, notebooks e celulares usados na prática dos golpes.