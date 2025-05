PM recupera carro furtado em Birigui e abandonado em área rural

A Polícia Militar recuperou na noite da última terça-feira, 20, um veículo Toyota Etios que havia sido furtado em Birigui na manhã de segunda-feira, 19. O carro foi localizado abandonado em uma área rural de Brejo Alegre, após uma denúncia anônima que levou os policiais até o local.

Segundo os cabos Reinaldo e Monteiro, a denúncia informava sobre um carro com as mesmas características do Etios parado em uma estrada vicinal. A equipe foi até o ponto indicado pelas coordenadas fornecidas e encontrou o automóvel com os vidros dianteiros abertos. Após consulta da placa, foi confirmado que se tratava do veículo furtado.

O caso foi registrado no plantão policial de Birigui e a vítima foi acionada para reaver o automóvel. Ela informou que o carro é utilizado diariamente para o trabalho e que ainda está em processo de financiamento. No entanto, o estepe e a bateria foram levados.