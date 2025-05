Araçatuba recebe 2º Encontro Náutico e 1ª Feira de Pesca

Nos dias 24 e 25 de maio de 2025, o Parque Náutico (antiga Prainha Municipal) de Araçatuba será palco do 2º Encontro Náutico e da 1ª Feira Náutica e Pesca da cidade. Com entrada gratuita, o evento acontece das 9h às 19h e promete agitar o fim de semana com uma programação repleta de atrações voltadas ao universo náutico.

O público poderá conferir de perto exposições de lanchas, jet skis e embarcações de última geração. A feira também reunirá os principais fornecedores do setor náutico, proporcionando networking e novidades para os amantes do segmento.

A programação inclui palestras, oficinas e bate-papos com especialistas, além de uma área gastronômica variada e drinks à beira do rio. Música ao vivo, atividades culturais e espaço kids garantem diversão para toda a família. O evento ainda contará com uma área pet friendly e estrutura completa para receber visitantes de todas as regiões.