Espetáculo Kamikaze será apresentado no Teatro Castro Alves

A peça mistura fatos históricos e memórias pessoais do ator Homero Kaneko, que conduz a narrativa com diálogos que atravessam diferentes tempos. Elementos como a Segunda Guerra Mundial, a imigração japonesa e o conceito de "Amarelitude" são usados para provocar reflexões sobre identidade, tradição e comportamento social.

O Teatro Castro Alves, em Araçatuba , recebe nesta quinta-feira, 23, o espetáculo "Kamikaze", fruto da colaboração entre a Companhia Hecatombe (SP) e o Grupo Clowns de Shakespeare (RN), sob direção de Fernando Yamamoto. A apresentação faz parte da programação cultural do Sesc Birigui e começa às 20h. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no site oficial do Sesc .

O Grupo Clowns de Shakespeare, com mais de 30 anos de atuação, é reconhecido por suas montagens autorais e premiadas, explorando o teatro popular e a presença cênica do ator. Já participou de festivais nacionais e internacionais, além de promover o Laboratório da Cena, em Natal, voltado à criação coletiva na América Latina.

A Companhia Hecatombe, com sede em São José do Rio Preto, se destaca pela pesquisa em linguagem neogrotesca. Seus trabalhos já circularam por importantes festivais brasileiros, consolidando sua atuação no teatro contemporâneo com obras provocativas e de forte impacto visual e temático.