Sarjetões são construídos no Distrito Industrial de Birigui

A Secretaria de Obras em Birigui iniciou a construção de dois sarjetões no Distrito Industrial Jorge Issa Júnior. As estruturas estão sendo feitas em concreto armado e atualmente se encontram na etapa de concretagem.

Devido à execução dos serviços, dois cruzamentos da região terão o tráfego de veículos interrompido por aproximadamente 15 dias, a partir da conclusão dessa fase. As interdições ocorrem nas esquinas da rua Victório Cantizani com a Diogo Linares Morales e da rua Jesus Donizete Fabrício com a Victório Cantizani.

Segundo a Secretaria, a concretagem está programada para ocorrer nesta quinta-feira, 22.