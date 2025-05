Polícia Penal realiza Jornada da Cidadania em Araçatuba

A Polícia Penal do Estado de São Paulo promove, nesta quarta-feira (21), das 9h às 13h, a Jornada da Cidadania, Trabalho e Renda em Araçatuba, no Teatro da UNIP, localizado na Rua Baguaçú, nº 1939, no Jardim Alvorada. A ação é voltada a pessoas egressas do sistema prisional, indivíduos em alternativas penais e seus familiares.

Organizada pela Unidade de Atendimento de Reintegração Social de Araçatuba, a jornada tem como objetivo promover acesso direto a serviços essenciais, apoio jurídico e oportunidades de capacitação e emprego, contribuindo para a reintegração social e econômica dos participantes.

O evento oferecerá uma ampla gama de atendimentos: