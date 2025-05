Idosas de Araçatuba denunciam golpe em viagem ao litoral

Três mulheres, com idades entre 62 e 71 anos, registraram um boletim de ocorrência na última segunda-feira (19) no plantão da Polícia Civil de Araçatuba após alegarem terem sido lesadas por uma empresa do ramo de turismo com sede em Birigui. O grupo havia contratado um pacote de viagem com destino ao Guarujá, litoral paulista, com saída prevista entre os dias 18 e 21 de abril. No entanto, a viagem não aconteceu conforme o combinado.

Segundo o registro policial, a empresa teria alegado que não havia mais vagas e remanejou os passageiros para outro ônibus, sem comunicar previamente as contratantes. Após tentativas frustradas de embarcar, as passageiras exigiram a devolução dos valores pagos, o que não foi feito até o momento.

As vítimas relataram diversas promessas de reembolso por parte do responsável da agência, mas nenhuma delas foi cumprida. Elas decidiram procurar a polícia após perderem a confiança de que o caso seria resolvido de forma amigável.