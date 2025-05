Carro capota em curva e deixa quatro feridos na SP-425

Um acidente deixou quatro pessoas feridas nesta segunda-feira (19), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã. O veículo capotou no km 393 após o condutor perder o controle em uma curva, saindo da pista no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o carro seguia de Martinópolis para Rinópolis. Ao fazer a curva, o motorista de 24 anos perdeu o controle, atravessou a via e capotou no acostamento.

No veículo estavam outros três passageiros. Dois deles, de 37 e 58 anos, sofreram ferimentos leves. Já um homem de 59 anos, que estava no banco da frente, teve lesões mais graves.