Carreta de mamografia realizou quase 4 mil exames em Penápolis

Hospital do amor

A carreta de mamografia do Hospital de Amor encerrou sua passagem por Penápolis na última sexta-feira (16), após dois períodos de atendimento à população feminina. A unidade móvel percorreu a cidade com o objetivo de oferecer exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama e, ao todo, foram realizados 3.907 exames.

Para marcar o fim das atividades, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um café da tarde em agradecimento aos profissionais envolvidos.

A carreta esteve na cidade em dois períodos: de novembro a janeiro e depois de março a maio deste ano. Apesar da gratuidade e do fácil acesso, 247 mulheres não compareceram aos exames previamente agendados.