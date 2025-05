Homem é detido com canetas de medicamento de uso restrito

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (19) por transportar de forma ilegal 50 canetas aplicadoras do medicamento Mounjaro, conhecido tanto por tratar diabetes tipo 2 quanto por auxiliar na perda de peso. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, realizada por volta das 11h30 no km 294 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis.

A ação foi conduzida por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), que revistaram um ônibus interestadual e encontraram o material com um dos passageiros. Segundo a corporação, o medicamento foi trazido do exterior e estava sendo transportado sem a devida autorização sanitária.

De acordo com a polícia, o suspeito, morador de Cascavel (PR), relatou ter sido contratado por R$ 1.000 para buscar os produtos em Foz do Iguaçu e entregá-los em Teresina (PI). Ele não possui antecedentes criminais.