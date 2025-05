Definida empresa para reforma da Casa de Cultura de Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba concluiu o processo licitatório para a reforma da Casa de Cultura Adelino Brandão, um dos principais espaços culturais da cidade. A empresa Gomes & Benez Engenharia Ltda foi homologada como responsável pela execução da obra, orçada em R$ 1,09 milhão, com recursos do próprio município. A homologação foi publicada no último sábado (17).

Com a definição da empresa vencedora, o próximo passo será a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Lucas Zanatta, o que marcará o início oficial das obras.

Projeto de modernização

O projeto prevê pintura completa do prédio, substituição do piso, recuperação do telhado e modernização das instalações elétricas. As intervenções visam proporcionar melhores condições para a realização de atividades culturais, incluindo a retomada das oficinas artísticas e o retorno do Projeto Guri, importante programa de formação musical para crianças e adolescentes.