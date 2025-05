Fórum reúne líderes para destravar negócios em Araçatuba

Araçatuba deu um importante passo rumo à modernização de seu ambiente de negócios com a realização do 1º Fórum Econômico Municipal, na manhã desta segunda-feira (19), no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). O evento reuniu empresários, lideranças políticas e representantes de entidades voltadas ao desenvolvimento econômico, com foco em temas como liberdade econômica, desburocratização, inovação e marcos legais.

A programação contou com palestras de nomes reconhecidos nacionalmente, como o ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera Mano Filho, o historiador Alex Catharino e o advogado Rogério Torres. Os debates giraram em torno da construção de um ambiente regulatório mais moderno e favorável ao empreendedorismo local.

Transformação em curso

Na abertura, o prefeito Lucas Zanatta destacou o momento de crescimento vivido por Araçatuba. “A cidade está em transformação. Estamos construindo um futuro com base em planejamento, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Esse fórum é parte disso: pensar o desenvolvimento de forma estruturada e participativa”, afirmou.