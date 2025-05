Araçatuba vence regional e avança nos Jogos da Juventude

Já na categoria feminina, a equipe de Araçatuba também teve bom desempenho, chegando até a fase semifinal. O time enfrentou Penápolis, mas acabou sendo superado por 2 sets a 0, encerrando sua participação na competição regional. Com o título no masculino, Araçatuba garantiu vaga na fase estadual dos Jogos da Juventude, que será realizada em Lençóis Paulista, entre os dias 13 e 21 de junho.

A cidade de Araçatuba foi palco da fase regional dos Jogos da Juventude na modalidade Vôlei de Praia, realizada no último domingo (18), na Arena Akitem, localizada no Bairro Ipanema. O evento reuniu atletas de diversos municípios da região e teve saldo positivo para os anfitriões.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação destacou o apoio logístico e a organização do evento, reforçando o compromisso da cidade com o incentivo ao esporte juvenil. Além do desempenho em quadra, a estrutura da Arena Akitem e a receptividade do público foram elogiadas por representantes da delegação regional.