Paulo Moreira, 50 anos, é a vítima de caminhão que despencou

Moreira dirigia um caminhão Mercedes-Benz com placas de Gabriel Monteiro quando perdeu o controle do veículo ao atravessar uma ponte estreita. O caminhão despencou da estrutura e colidiu contra um barranco. O impacto deixou o motorista preso às ferragens. Ele morreu ainda no local, antes que pudesse ser socorrido. O corpo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Araçatuba e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O motorista Paulo Roberto Moreira, de 50 anos, morreu na noite do último domingo (18) após um grave acidente com o caminhão que conduzia na zona rural de Santo Antônio do Aracanguá , interior de São Paulo. A tragédia ocorreu na estrada municipal Odilon Donizete Florêncio de Atayde, conhecida como estrada do Lambari.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital no início da tarde desta segunda-feira (19), solicitando informações sobre o estado de saúde do paciente. Até o fechamento desta matéria, porém, não houve retorno por parte da unidade hospitalar.

Investigação

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia técnica. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Aracanguá e será investigado. Um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias da queda do veículo e eventuais responsabilidades.

O caminhão trafegava em direção à zona urbana quando o acidente ocorreu. As causas da perda de controle ainda são desconhecidas, mas serão analisadas com base nos laudos da perícia e no depoimento do sobrevivente, assim que seu estado de saúde permitir.