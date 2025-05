Homem agride ex com socos e tenta enforcá-la em Araçatuba

Na manhã desse domingo, 18, um homem foi detido por policiais militares após agredir sua ex-mulher em uma residência localizada no bairro Água Branca, em Araçatuba . O chamado foi feito por vizinhos que ouviram a confusão e decidiram acionar as autoridades.

Ao chegar ao endereço, a equipe da PM encontrou a vítima abalada, relatando ter sido atacada fisicamente pelo ex, que havia ido até o imóvel para buscar seus pertences. Segundo a mulher, ele a agrediu com socos, tapas no rosto, tentou enforcá-la e ainda fez ameaças de morte.

Diante da gravidade dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e levado ao plantão policial, onde permaneceu detido à disposição da Justiça. O caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.