Penápolis realiza conferência voltada à igualdade racial

A cidade de Penápolis promove nesta quinta-feira, 22, às 8h, a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em conjunto com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

A conferência acontecerá no auditório do Daep, localizado na rua Adelino Peters, 214, na Vila São Vicente, e é aberta à participação da população. O encontro terá como tema central “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, que será aprofundado em uma palestra com o advogado Everton Santos.

Durante o evento, também serão escolhidos os delegados e definidas propostas de políticas públicas voltadas à equidade racial no município.

Iniciativa inédita