Araçatuba é a 38ª cidade com maior geração de empregos em SP

As cidades de Araçatuba e Birigui figuraram entre os 50 municípios paulistas com melhor desempenho na geração de empregos formais no mês de março de 2025, segundo levantamento da Fundação Seade com base nos dados do Caged (Ministério do Trabalho e Emprego).

No ranking estadual referente a março, Araçatuba aparece na 38ª colocação, com 224 vagas criadas, mesma quantidade de Penápolis. Já Birigui ocupa o 50º lugar, com 188 vagas no mês. O destaque entre os cinco primeiros colocados ficou com as cidades de São Paulo (5.056), Guarulhos (1.661), Osasco (1.575), Sorocaba (1.356) e Matão (1.085).

Destaques da região também no saldo trimestral

No acumulado de janeiro a março de 2025, o município de Birigui teve saldo de 1.587 vagas, ocupando a 22ª colocação entre os 50 melhores saldos do estado. Já Andradina aparece na 43ª posição, com 872 vagas no trimestre.