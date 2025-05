Caminhão cai em ribanceira e deixa um morto e um ferido

Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, enquanto a outra morreu no local. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Segundo informações preliminares, o caminhão seguia pela via quando, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle e despencou da ribanceira. Equipes do Corpo de Bombeiros de Araçatuba foram rapidamente acionadas para o resgate.

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo, 18, na Estrada Odilon Donizete Florêncio de Ataíde, conhecida como Estrada do Lambari, em Santo Antônio do Aracanguá . Um caminhão caiu em uma ribanceira, resultando na morte de um homem e deixando outro gravemente ferido.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, e a Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

A Estrada do Lambari é uma rota frequentemente utilizada por veículos de carga, e moradores da região relatam que o trecho apresenta riscos, especialmente à noite.