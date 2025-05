Policial aposentado reage a furto e é esfaqueado

Na manhã deste domingo, 18, um policial militar aposentado da 3ª Companhia da PM de Osvaldo Cruz foi vítima de uma tentativa de homicídio ao tentar impedir um furto próximo à sua residência. O policial foi acionado por uma família vizinha que relatava a ocorrência do crime e respondeu prontamente ao chamado.

Ao chegar ao local, o veterano conseguiu deter o autor do furto, se identificou como policial e acionou o apoio da Polícia Militar. No entanto, em uma tentativa de escapar da prisão, o criminoso sacou uma faca e esfaqueou o policial na região do abdômen, fugindo em seguida.

As equipes da PM iniciaram buscas imediatas e, com o apoio do patrulhamento com motos, conseguiram localizar e prender o autor do crime na vicinal Osvaldo Cruz/SP-425. Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos às vítimas.