Polícia Militar apreende drogas e cancela festa irregular

A Polícia Militar encerrou uma festa irregular realizada em uma chácara de Guararapes na madrugada deste domingo (18), após receber denúncias de que o evento ocorria sem alvarás. Durante a ação, os policiais encontraram 22 pinos de cocaína e três porções de maconha, além de 21 adolescentes participando da comemoração.

Segundo o relato da PM, a equipe se dirigiu ao local para averiguar a denúncia e constatou que a festa ocorria sem a devida documentação legal. Havia também comercialização de bebidas alcoólicas, embora, no momento da abordagem, nenhum dos menores estivesse consumindo álcool.

Durante vistoria nas dependências da chácara, os entorpecentes foram encontrados jogados no chão, o que impediu a identificação do responsável pelo porte.

O Conselho Tutelar foi acionado e enviou um representante para acompanhar o caso. O organizador da festa, um jovem de 19 anos, foi identificado e conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos. Após o registro da ocorrência como localização e apreensão de objeto, ele foi liberado.

O evento foi interrompido imediatamente. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que deve dar andamento às investigações.