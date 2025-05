Morador denuncia vizinha por ameaça após briga por causa de galo

Na manhã deste domingo, 18, um homem de 37 anos procurou a Polícia Civil em Araçatuba para registrar um boletim de ocorrência após ser, segundo ele, ameaçado por sua vizinha durante uma discussão causada por um galo.

De acordo com o relato da vítima, o animal, que pertence à vizinha e é mantido no quintal da residência ao lado, canta frequentemente durante a madrugada, causando perturbação ao sossego. Incomodado com a situação, o morador decidiu conversar com a mulher na tentativa de buscar uma solução amigável.

No entanto, a conversa rapidamente evoluiu para uma discussão. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para conter os ânimos. Ainda segundo a vítima, durante a confusão, a vizinha teria o ameaçado de morte, afirmando que “mandaria matá-lo”.