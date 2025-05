Birigui recebe micro-ônibus escolar do Governo de SP

A Prefeitura de Birigui recebeu, na sexta-feira, 16, um novo micro-ônibus escolar enviado pelo Governo do Estado de São Paulo. O veículo passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Educação e será utilizado para o transporte de alunos da rede municipal de ensino.

Com capacidade para 29 passageiros, o micro-ônibus é equipado com câmera frontal e de ré, e conta com plataforma elevatória para cadeiras de rodas, garantindo acessibilidade e segurança para estudantes com deficiência.

A entrega do veículo foi realizada na manhã de sexta-feira e contou com a presença da prefeita Samanta Borini; do secretário de Educação, Fábio Mariano da Paz; do secretário da Casa Civil, Paulo Batista de Souza; do secretário de Governo, Wilson Carlos Rodrigues Borini; e do secretário de Serviços Públicos, Danilo de Souza Ferreira.