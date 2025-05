Festa de Santa Rita deve reunir mais de 5 mil fiéis em Araçatuba

Nos dias 22 e 23 de maio, haverá bloqueios totais nos seguintes trechos: Gonçalves Ledo com Saldanha Marinho; Praça São Joaquim com Rubião Júnior; rua José de Alencar; e rua Barão do Triunfo. A parte superior da Praça São Joaquim permanecerá liberada para o tráfego.

A prefeitura orienta motoristas e pedestres a respeitarem a sinalização e os agentes de trânsito, reforçando a importância da colaboração da população para a segurança dos participantes.

Santa das causas impossíveis

Santa Rita nasceu em 1381, na cidade italiana de Roccaporena, com o nome de Margherita Lotti. Após enfrentar a dor da morte do marido e dos filhos, ingressou no convento das freiras agostinianas em Cássia, onde viveu uma vida de penitência, oração e milagres. Recebeu um estigma na testa ao meditar sobre a Paixão de Cristo. É considerada pela Igreja Católica como intercessora dos casos mais difíceis e desesperadores.