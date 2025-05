Ação de saúde no shopping reúne 700 pessoas em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no sábado, 17, uma grande ação de saúde no Shopping Praça Nova em alusão ao Dia Mundial da Hipertensão. A iniciativa gratuita reuniu cerca de 700 pessoas e ofereceu atendimentos diversos com foco na prevenção de doenças crônicas e na promoção de hábitos saudáveis.

Durante o evento, foram aplicadas 342 doses da vacina contra a Influenza, realizadas 172 aferições de pressão arterial e 172 testes de glicemia capilar. A população também recebeu orientações sobre o uso correto de medicamentos, cuidados com a saúde bucal, escovação adequada e alimentação equilibrada.

Atividades educativas e interação com o público

As equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) desenvolveram atividades educativas e lúdicas, como jogos interativos, distribuição de temperos naturais e bombons para quem acertava perguntas de um quiz sobre hipertensão. A presença dos personagens Zé Gotinha e Maria Gotinha animou o ambiente e reforçou a importância da vacinação para adultos e crianças.