Araçatuba pode conquistar título geral do Jomi neste domingo

A cidade de Araçatuba está a um passo de conquistar o título geral da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Com 159 pontos acumulados, o município lidera a classificação geral e pode confirmar a conquista neste domingo (18), na grande final do vôlei adaptado masculino contra São José do Rio Preto vice-líder com 156 pontos. O confronto decisivo está marcado para as 9h30, no Ginásio Dr. Plácido Rocha.

A vitória garante matematicamente o título para Araçatuba, sem depender de outros resultados. Já em caso de derrota, a cidade ainda terá chances, mas precisará torcer por uma combinação favorável de placares em outras partidas do dia.

Antes do jogo masculino, três confrontos no vôlei feminino adaptado também podem interferir no resultado final da classificação geral. Às 8h, Araçatuba enfrenta Tanabi; às 8h30, Catanduva joga contra José Bonifácio, e às 8h45, Rio Preto encara Auriflama todos duelos decisivos para o fechamento da tabela.