Justiça obriga CPFL a indenizar casal por falta de energia

A ação foi movida por um homem de 71 anos e uma mulher de 66, que alegaram ter sofrido grandes prejuízos com a perda de alimentos armazenados e enfrentado forte desconforto diante do calor intenso registrado na época – com temperaturas que chegaram a 36,7ºC na cidade. A defesa do casal pediu inicialmente uma indenização de R$ 10 mil.

A Justiça de Birigui condenou a CPFL Paulista a pagar R$ 8 mil em indenização por danos morais a um casal de idosos que ficou 37 horas sem energia elétrica em casa após um temporal, ocorrido no início da noite do dia 22 de fevereiro deste ano.

Na sentença, o juiz Lucas Gajardoni Fernandes, da 2ª Vara Cível, reconheceu a responsabilidade da concessionária. Ele destacou que ficou comprovada a interrupção prolongada no fornecimento de energia e as inúmeras tentativas de contato com a empresa, que apresentou previsões de retorno do serviço que não foram cumpridas.

Para o magistrado, o transtorno ultrapassou o limite do cotidiano e do simples aborrecimento. "O longo período de desabastecimento comprometeu não apenas o bem-estar, mas a dignidade da parte autora, especialmente considerando a idade avançada do casal", destacou na decisão.

Com isso, a CPFL foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais, valor que o juiz considerou proporcional ao dano causado. Ainda cabe recurso.