Araçatubense precisa de cirurgia urgente: 'Estou desesperada'

Uma moradora de Araçatuba vive uma corrida contra o tempo para realizar uma cirurgia urgente na coluna e evitar a perda total dos movimentos das pernas. Gislaine Martins, de 48 anos, foi diagnosticada com uma hérnia de disco grave após exames de imagem e avaliação do neurocirurgião Rodrigo Mendonça. Com o quadro se agravando rapidamente, ela já perdeu parte da sensibilidade nos membros inferiores e teme ficar permanentemente em uma cadeira de rodas.

O custo da cirurgia é de R$ 9.750, valor que Gislaine não tem condições de pagar sozinha. Sem conseguir manter o trabalho em seu brechó virtual, onde vende roupas femininas pelo TikTok, ela lançou uma campanha de arrecadação online. Até este sábado (17), a vaquinha havia arrecadado R$ 1.415, mas ainda está longe da meta.

Vida em suspensão

Moradora do bairro Sylvio José Venturolli, Gislaine é mãe de dois filhos e avó de dois netos. Ela relata que até atividades simples do dia a dia, como embalar e postar encomendas, estão se tornando impossíveis. “Estou desesperada. Se não fizer a cirurgia agora, posso perder os movimentos para sempre”, conta.