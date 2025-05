Araçatuba promove seus atrativos em ação com jornalistas

A presidente da seccional paulista, jornalista Miriam Petrone, destaca a importância da ação. “A presença do grupo em Araçatuba reafirma nosso compromisso com os destinos emergentes e com o fortalecimento do turismo como força econômica e cultural. O jornalista de turismo é um elo entre o viajante, as experiências e as políticas públicas”, pontua.

Intercâmbio e cooperação regional

Além da divulgação, o encontro promete fomentar o intercâmbio entre jornalistas, operadores e agentes de viagem. “É uma oportunidade concreta para troca de experiências e construção de soluções regionais para o setor”, explica Sildemar Paulucci, assessor executivo de Turismo da Prefeitura e diretor técnico da IGR Tietê Vivo.

Com a participação da imprensa especializada, Araçatuba espera fortalecer sua posição no mapa turístico do estado, valorizando seus diferenciais e fomentando o desenvolvimento econômico por meio do turismo.