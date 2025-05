Livro resgata a história de Ferreirinha, figura emblemática

A trajetória de um dos personagens mais emblemáticos da história de Araçatuba ganha novos contornos com o lançamento do livro “Genealogia das famílias de Maria Amanda Ladeia e José Ferreira Baptista Júnior”, que acontece neste sábado (17), às 18h, na Biblioteca Pública Municipal Dr. Rubens do Amaral.

A obra é de autoria do filho do casal, Fábio Ferreira Batista, e mergulha fundo na história familiar de José Ferreira Baptista Júnior, o Ferreirinha e sua esposa Maria Amanda, com quem foi casado por 71 anos.

Ferreirinha integrou a primeira legislatura da Câmara Municipal, foi vereador por cinco mandatos, presidiu o Legislativo em 1962 e marcou a cidade não apenas pela atuação política, mas também pela longevidade impressionante: viveu até os 107 anos, sendo considerado um verdadeiro guardião da memória araçatubense.

Três anos de pesquisa e descobertas históricas