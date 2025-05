Auxiliar de enfermagem perde R$ 2.700 ao cair em golpe

Uma auxiliar de enfermagem de 43 anos, moradora do bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba, procurou a Central de Polícia na manhã dessa sexta-feira ,16, para registrar um boletim de ocorrência após cair em um golpe praticado por um falso pedreiro.

De acordo com o relato da vítima, ela estava em busca de um profissional para realizar um serviço em sua residência e resolveu procurar por indicações nas redes sociais. Foi então que entrou em contato com um homem que se apresentou como pedreiro e ofereceu seus serviços.

Após conversas por celular, o suspeito fechou o suposto contrato e solicitou o pagamento antecipado. A mulher então realizou uma transferência bancária no valor de R$ 2.700. No entanto, após o envio do dinheiro, o homem bloqueou a vítima nos aplicativos de mensagens, impossibilitando qualquer novo contato.