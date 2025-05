Garçom procurado por ato libidinoso é preso pela PM em Araçatuba

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa sexta-feira, 16, um garçom de 24 anos que estava sendo procurado pela Justiça por condenação por ato libidinoso. Ele foi localizado por volta das 21h, em um estabelecimento comercial na rua Aguapeí, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da PM realizava patrulhamento preventivo pela cidade quando recebeu a informação de uma pessoa, que preferiu não se identificar, sobre a presença de um homem com as características de um foragido da Justiça no local.

Com base na denúncia, os policiais se dirigiram ao endereço e encontraram o indivíduo. Após a abordagem, o garçom foi informado sobre o mandado de prisão em seu nome, revistado sem que nada de ilícito fosse encontrado e encaminhado ao plantão policial.