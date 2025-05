Homem é preso por importunação sexual após falsa vaga de emprego

O caso veio à tona após uma jovem de 25 anos procurar a delegacia na manhã do mesmo dia, relatando que havia marcado um encontro com o suspeito após visualizar o anúncio em um grupo da rede social. Ao chegar ao endereço combinado, ela percebeu que o número informado não existia, mas foi abordada pelo homem, que a convidou a entrar em outro imóvel.

Após a divulgação do caso, outra mulher procurou a polícia relatando ter sido vítima do mesmo homem no último dia 6 de maio, com um modus operandi semelhante. Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, a PM localizou o suspeito e efetuou a prisão.

Na delegacia, o acusado negou que a vítima tivesse entrado em sua casa. No entanto, a mulher foi capaz de descrever com detalhes os móveis do local, contradizendo sua versão.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde teve a prisão em flagrante decretada pelo delegado de plantão. O crime de importunação sexual prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão.