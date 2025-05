Incêndio atinge loja em Penápolis durante a madrugada

Um incêndio de grandes proporções atingiu a loja Galante Pneus, localizada na Avenida Alayde Ferraz de Almeida, em Penápolis, nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (16). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram de forma intensa para conter as chamas e realizar o rescaldo do local.

Segundo informações apuradas, o acionamento do Corpo de Bombeiros ocorreu por volta das 4h11, após o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) receber o alerta de incêndio disparado pelo sistema de monitoramento da empresa.

A representante da loja foi informada em casa sobre o alarme, e um funcionário da empresa de segurança foi enviado ao local, onde confirmou o incêndio já em andamento.