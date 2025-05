Justiça solta casal preso por mutilar cachorro em Buritama

Após audiência de custódia realizada nessa quinta-feira, 15, a Justiça concedeu liberdade provisória ao casal preso em flagrante por mutilar um cachorro com uma faca de cozinha em Buritama. No mesmo dia, o verdadeiro dono do animal foi preso por suspeita de omissão, depois de negar ter autorizado a castração realizada pelo vizinho e sua mulher, que haviam alegado agir a pedido dele.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência na quarta-feira, 14, na região central da cidade, onde encontrou o cão sangrando entre as patas traseiras, deitado na calçada. O homem de 47 anos, que admitiu ter cortado os testículos do animal com ajuda da mulher, de 57, afirmou que fazia o procedimento frequentemente em seus próprios cães e, desta vez, o teria feito a pedido do tutor do bicho, versão desmentida posteriormente.

O casal foi autuado em flagrante por maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais, e o delegado responsável chegou a solicitar a conversão da prisão do suspeito em preventiva, por considerar que ele representa risco contínuo aos animais.