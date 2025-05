Mutirão em Araçatuba oferece vagas em 10 áreas de trabalho

Araçatuba realiza na próxima terça-feira, 20, um mutirão de empregos com vagas distribuídas entre os setores de comércio, serviços e indústria. A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo e acontecerá no Balcão de Empregos da cidade, com entrevistas presenciais em três horários: 8h30, 10h30 e 14h30.

Entre as vagas ofertadas, estão funções como analista de e-commerce, assistente jurídico, almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas interno e externo, líder de estoque, montador de equipamentos industriais, vendedor de vestuário e vendedora de vestuário masculino, com uma das vagas específicas para atuação em Birigui.

A ação é voltada para profissionais com experiência nas áreas listadas. Os interessados devem comparecer ao Balcão de Empregos com documentos pessoais e currículo impresso.