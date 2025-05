Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Araçatuba

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso na tarde dessa quarta-feira, 15, no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba. Ele era procurado pela Justiça e foi localizado por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

De acordo com informações da PM, os policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) receberam a denúncia de que o indivíduo, com mandado de prisão em aberto, estaria na rua Juiz de Fora.

No local, os agentes abordaram o suspeito, que não portava nada de ilícito. A identidade foi confirmada e, com ela, o mandado de prisão por condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.