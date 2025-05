Projeto propõe atendimento médico em escolas de Araçatuba

Segundo o projeto, as visitas ocorrerão em datas previamente definidas e comunicadas às direções das escolas e creches, com ampla divulgação junto à comunidade escolar e órgãos públicos.

O programa prevê a atuação de médicos pediatras e profissionais da saúde para realizar avaliações de peso, altura, nutrição, acuidade visual e aplicação de vacinas nos alunos. Além dos atendimentos, os especialistas deverão orientar professores e monitores sobre como identificar e lidar com doenças comuns na infância, informações que depois poderão ser compartilhadas com os pais.

Na próxima segunda-feira, 19, a partir das 19h, o plenário da Câmara Municipal de Araçatuba analisará um projeto de lei que pretende levar atendimento médico direto às escolas da rede municipal. A proposta, apresentada pelo vereador Dr. Luciano Perdigão (PSD), institui o "Programa Médico nas Escolas Municipais", com foco na promoção da saúde infantil e prevenção de doenças.

Além dessa proposta, outros dois projetos serão votados na 16ª sessão ordinária do ano. O vereador Ícaro Morales (Cidadania) sugere a troca de sirenes convencionais por sinais visuais ou musicais adaptados a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Já o vereador Fernando Fabris (PL) quer modificar a lei sobre fios e cabos em desuso nos postes, propondo medidas mais rígidas, como multas e até suspensão de autorizações.

A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara (Canal 6 da Net) e nas redes sociais oficiais do Legislativo: Facebook, Instagram e YouTube.