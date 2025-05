Câmeras flagram furto em residência e homem é preso em flagrante

Na tarde desta quinta-feira (15), um homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar uma residência na região central de Pereira Barreto. O crime ocorreu por volta das 14h e foi registrado por câmeras de segurança do imóvel, o que possibilitou rápida identificação do autor.

Segundo informações da PM, o suspeito, que está desempregado, invadiu a casa e subtraiu fios elétricos e um aparelho de rádio. As imagens do circuito interno de vigilância foram analisadas pela equipe policial, que iniciou buscas pela região.

O homem foi localizado no bairro Vila Marão e abordado pelos policiais. Embora não estivesse mais com os objetos furtados no momento da abordagem, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde as imagens e os relatos testemunhais embasaram o flagrante.