Araçatuba promove ação educativa no trânsito: “Desacelere'

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizou na manhã desta quinta-feira (15) mais uma ação em apoio ao Maio Amarelo, movimento nacional de conscientização para um trânsito mais seguro.

A atividade aconteceu no cruzamento da Avenida dos Araçás com a Rua do Fico e contou com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra. Durante a ação, foram distribuídos panfletos educativos a motoristas e pedestres, reforçando o lema da campanha: “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”

Os materiais distribuídos alertam sobre a importância do respeito às leis de trânsito, da atenção redobrada ao dirigir e da adoção de atitudes responsáveis como forma de reduzir acidentes e preservar vidas.