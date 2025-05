Baleado, homem mente nome no hospital e é preso

Durante o processo de identificação, o paciente forneceu dados falsos, como nome, data de nascimento e endereço. No entanto, familiares que aguardavam na recepção acabaram revelando sua verdadeira identidade ao perguntarem aos policiais sobre o estado de saúde de outra pessoa — o nome verdadeiro da vítima.

Segundo apurado pela reportagem, o homem apresentava dois ferimentos por arma de fogo: um na região do tórax e outro nas costas, ambos sem orifício de saída. O paciente foi submetido a exames de tomografia e permaneceu internado na ala de emergência, aguardando transferência para a Santa Casa, onde passaria por cirurgia para retirada do projétil alojado.

A Polícia Militar foi acionada na noite da última quarta-feira (14), após um homem de 27 anos dar entrada baleado no pronto-socorro municipal de Araçatuba (SP). A vítima foi levada ao local por familiares e recebeu atendimento de emergência. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele não corria risco de morte no momento da chegada.

Confrontado pelos policiais, o homem admitiu ter mentido e forneceu seus dados corretos. Foi então constatado que ele era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto por condenação definitiva por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

Escolta e investigação

Após a confirmação, ele recebeu voz de prisão e passou a permanecer sob escolta policial. A advogada dele, Dra. Gabriela Mendes, esteve no hospital, foi informada da situação e afirmou que retornaria posteriormente.

A equipe do Comando de Grupo Patrulha (CGP) foi até o local indicado como cena do crime, mas não encontrou vestígios de sangue, cápsulas ou imagens de câmeras de segurança que pudessem auxiliar na investigação. A perícia foi descartada por falta de elementos materiais no local.