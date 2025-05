“Quero ser presa”, diz mulher após bater carro em Araçatuba

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Rogaciano Nolasco. No local, encontraram um Fiat Idea que havia atravessado o portão de uma residência e só parou no interior do quintal. A casa pertence a uma mulher de 24 anos. A condutora, no entanto, já havia deixado o local.

Uma mulher de 41 anos foi detida na noite desta quarta-feira (14) após colidir o carro que dirigia contra o muro e o portão de uma residência no bairro Paraíso, em Araçatuba , e fugir do local. O caso foi atendido pelos agentes da Guarda Civil Municipal Evandro e Rodrigo Garcia, que a localizaram correndo pela rua momentos após o acidente.

A mulher concordou em realizar o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para álcool (0,00 mg/l). Ainda segundo os GCMs, a condutora relatou ter colidido também com outro veículo, um Ford Focus estacionado na avenida Dois de Dezembro, no bairro Dona Amélia. No endereço indicado, os guardas encontraram o automóvel danificado. O carro pertence a uma mulher de 29 anos.

A suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, onde autorizou a coleta de sangue para exames toxicológicos, considerando a possibilidade de uso de substâncias psicoativas. Em seguida, foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) e liberada após os procedimentos.

O Instituto de Criminalística realizou perícia no local do acidente e no veículo atingido. Já o Fiat Idea da acusada, embora com a documentação em ordem, foi apreendido e depositado para a vítima, conforme determinação do delegado plantonista.