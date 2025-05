UniSalesiano realiza primeiro simpósio sobre medicina do sono

“É uma oportunidade de sair da teoria e se aproximar da prática clínica, compreendendo como os distúrbios do sono dialogam com especialidades diversas, como a neurologia, a otorrinolaringologia e a cardiologia”, afirma Natália Afonso Zequin, presidente da Liga de Otorrinolaringologia e aluna do 5º termo de Medicina.

As vagas são limitadas, e as inscrições estão disponíveis por meio deste link.

Com o lema “Durma com conhecimento e acorde com novas perspectivas”, o simpósio visa transformar a compreensão sobre o sono dentro e fora das salas de aula.