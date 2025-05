Operação realiza 1.200 testes e autua 38 motoristas bêbados

As forças de segurança destacam que a operação tem caráter preventivo e educativo, visando não apenas punir, mas principalmente conscientizar os condutores sobre os riscos da direção sob influência de álcool. A ação integra o calendário de fiscalizações periódicas e conta com o apoio técnico e logístico dos órgãos de trânsito estaduais.

Ao longo da operação, foram realizados 1.214 testes de etilômetro em pontos estratégicos da cidade. Como resultado, 38 autos de infração de trânsito foram emitidos, além do recolhimento de sete motocicletas que apresentavam irregularidades ou estavam em situação inadequada de circulação.

De acordo com os organizadores, novas edições da Operação Direção Segura devem ocorrer nos próximos meses em diversas cidades da região, com o propósito de reduzir acidentes e salvar vidas no trânsito.