Nascimentos caem em Araçatuba e idade média das mães aumenta

Em 2000, as mães com até 29 anos representavam 73% do total no estado. Em 2024, esse grupo passou a representar apenas 55%. Já as mães de 35 a 39 anos aumentaram sua participação de 7,6% para 16,3%.

Os dados reforçam a tendência de postergar a maternidade, acompanhada da queda geral de nascimentos em todas as regiões paulistas, inclusive em Araçatuba.