Bastos abre processo seletivo para área da educação

A Prefeitura de Bastos, a cerca de 80 quilômetros de Araçatuba, divulgou o edital do processo seletivo nº 02/2025, voltado à formação de cadastro reserva para profissionais da educação com nível superior. A seleção será conduzida sob regime estatutário.

A banca responsável pela organização do certame é a Alpha Consultoria. A validade do processo seletivo é de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, conforme necessidade da administração municipal.

As oportunidades são para as seguintes funções: